Сили оборони відбили потужну комбіновану атаку росіян в місті Часів Яр (відео)

Підрозділи 23-ї окремої механізованої бригади та 225-го окремого штурмового батальйону успішно відбили потужну комбіновану атаку російських окупантів поблизу міста Часів Яр. Ворог спробував висадити десант з бронетехніки на позиції українських захисників.

Завдяки вмілим діям наших воїнів, атака противника була відбита. Українські захисники активно контратакували піхоту та броньовану техніку окупантів. У бій були залучені міномети та автоматичні гранатомети.

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Кульмінацією бою стало захоплення в полон одного з російських окупантів бійцями 225-го окремого штурмового батальйону.

Цей успіх став можливим завдяки злагодженим діям різних підрозділів ЗСУ. Взаємодія піхоти, артилерії та інших родів військ дозволила дати гідну відсіч ворогу і зберегти українські позиції.

У 225 ОШБ показали відео знищення російських бойовиків та прокоментували ці кадри: "Ворожа БМП висунулася на наші позиції. росіяни під прикриттям БМП штурмували пусті окопи. Відповідно до задуму, пілоти дронів почали роботу з ліквідації. Вже першим скидом затрьохсотили двох окупантів. У результаті вдалої оборонної операції в живих залишилося лише два окупанти з групи, решта була знищена на полі бою".

Нагадаємо, днями прикордонники на Харківщині ліквідували два танки та легковик російської окупаційної армії.

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