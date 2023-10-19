Сили оборони за 10 діб ліквідували вже п'ять російських штурмовиків Су-25

Бійці Сил оборони України за 10 днів збили вже п'ять російських штурмовиків Су-25. Вартість одного літака перевищує 11 мільйонів доларів.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

"Збито вже пятий за 10 днів ворожий штурмовик Су-25, знову на Донеччині. Маємо частковий успіх південно-західніше Вербового, що на Запоріжжі", – додав він.

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Тарнавський повідомив, що минулої доби ворог росіяни здійснили два ракетних та 29 авіаційних ударів, ворог провів 34 бойових зіткнення та здійснив 930 артилерійських обстрілів.

"У Токмаку Запорізької області, використовуючи цивільних як живий щит, російські терористи масово розселяються в багатоповерхових будинках, у квартирах, де проживає місцеве населення", – повідомив Тарнавський.

Він додав, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1434 вогневих завдання.

Загальні втрати ворога склали 322 особи. Знищено 43 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 3 танки, 3 ББМ, 12 артилерійських систем, дві РСЗВ, один літак, 13 БпЛА, 5 одиниць автомобільної та 2 – спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо, бійці Сил оборони України на Запорізькому напрямку ліквідували російського терориста Олександра Можаєва з позивним "Бабай". Цей бойовик був учасником російського вторгнення у Криму та на Донбасі у 2014 році. На росії його переслідували правоохоронці через низку злочинів.

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