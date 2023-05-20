Сили ППО збили 20 з 20 дронів під час нічної атаки окупантів на Київ

Після опівночі 20 травня 2023 року окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами "Shahed-136/131", які спрямували на Київщину. Усі – знищено силами та засобами повітряного командування "Центр" Повітряних Сил.

За повідомленням представників КМВА, під час нічної атаки російськими силами було використано дрони "Shahed". За попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони збили всі ворожі цілі не допустивши ударів по Києву.

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Протягом ночі окупанти атакували столицю, але завдяки силам ППО усі цілі були знищені і жоден безпілотник "Шахед" не долетів до свого місця призначення. Конкретна кількість і тип використаних безпілотників буде визначена у зведеннях Генерального штабу та Повітряних сил.

Також наприкінці доби 19 травня на східному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищено два ударні дрони типу "Shahed", а на південному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Південь" знищено розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР".

Протягом минулої та поточної доби тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено до 30-ти вильотів на вогневе ураження та винищувальне авіаційне прикриття.

Попри успішну оборону, внаслідок падіння уламків столиця постраждала від пожеж. Пожежі виникли в чотирьох районах міста:

У Дніпровському районі сталося загоряння житлового будинку, проте пожежу вдалося швидко ліквідувати;

У Дарницькому районі пошкоджено будівлю СТО та декілька припаркованих автомобілів;

В Печерському районі виявлено пошкодження вікон житлового будинку;

В Солом'янському районі загорілися дорожнє покриття та автотранспорт.

Рятувальники, які прибули на місце подій, зазначили, що пожежу на даху будинку вдалося локалізувати близько 4 години ранку після двогодинної роботи. Наразі на місці події продовжують працювати рятувальники, які забезпечують поливання даху водою, щоб уникнути повторного загоряння. Також на місці події знаходяться медичні працівники для надання необхідної допомоги.

"Інформації щодо потерпілих на разі не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями. Не знімайте роботу ППО – цим ви вбереже і наших воїнів, і, у підсумку, своє життя", – Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, у Бахмуті на Донеччині майже рік тривають запеклі бої, однак російським інтервентам не вдається встановити контроль над містом, попри те, що туди закидають величезну кількість "вагнерівців". За даними Білого дому, з грудня 2022 року росіяни втратили у Бахмуті близько 100 тисяч осіб.

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