Скін-сайклінг: косметологи відповіли, як зробити шкіру ідеальною

Скін-сайклінг - інноваційна система догляду за шкірою, яка здобула популярність у всьому світі. Її унікальність полягає в тому, що вона пропонує циклічне використання різних доглядових засобів та процедур у вечірні та нічні дні, включаючи "дні відпочинку".

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У перший вечорі рекомендується використовувати засоби для відлущення шкіри. На другий вечір - продукти з ретинолом або його похідними. Третій та четвертий вечори відведені для зволоження та відновлення шкіри з використанням поживних, зволожуючих та заспокійливих формул.

Система розроблена доктором Боу, яка стверджує, що цей підхід допомагає максимально використовувати продукти на туалетному столику, не перенавантажуючи шкіру. Таким чином, скін-сайклінг сприяє гармонійному використанню доглядових засобів, доповнюючи їх взаємодію та ефективність.

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