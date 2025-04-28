Скільки гривень доведеться віддати за 100 доларів: банкір дав прогноз курсу на тиждень

На цьому тижні на валютному ринку України не прогнозується паніки чи різкого ажіотажу. Курси на міжбанку та готівковому ринку стабілізуються, а різниця між ними практично зникне.

У коментарі для УНІАН директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зауважив, що за перші чотири місяці року офіційний курс може знизитися. За його словами, падіння становитиме 1,5–1%.

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За прогнозами банкіра, у період з 28 квітня по 4 травня курс долара на міжбанківському ринку коливатиметься в межах 41,2–41,6 гривні за долар, аналогічні показники очікуються й на готівковому ринку.

Відповідно, 100 доларів в Україні коштуватимуть близько 4120–4160 гривень, а за 1000 доларів доведеться заплатити від 41 200 до 41 600 гривень.

Раніше ми розповідали, до якого курсу долара варто готуватись українцям.

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