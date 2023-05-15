Швидше ростиме та дасть більше плодів: для чого розсаду перцю поливати йодом

Навіть досвідченим городникам не завжди вдається виростити сильні та врожайні кущі перцю. Ця рослина примхлива та часто страждає від шкідників.

Перець потребує особливих умов для зростання та догляду, особливо підживлення – як перед висадкою у ґрунт, так і протягом всього періоду росту. Коли перець починає квітнути, його удобрюють мінеральними добривами й раз на тиждень поливають розчином йоду.

Для цього використовують 5 крапель йоду на літр води. Якщо йоду додати більше, рослина може загинути.

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У період формування плодів перець теж потребує підкормки. Деякі городники підкопують під кущі перців яєчну шкаралупу, або шкірки від бананів. Ще можна приготувати настій з різнотрав'я: подрібнити листя подорожника, мати-й-мачухи, кульбаби, кропиви, мокриці та залити водою у співвідношенні 1:5. Настоюють засіб тиждень, а потім використовують по літру на кожен кущ.

Важливий момент: підживлення перців проводять зазвичай уранці або ввечері, коли сонце не надто яскраво світить, а на вулиці не спекотно й немає дощу.

Ще перець любить золу, вона не лише підживлює кущі, а й захищає рослину від шкідників.

Щоб перець ріс швидше, можна приготувати дріжджовий розчин – 1 кг мокрих дріжджів настоюється у 5 літрах води цілий день у темному та теплому місці). Потім у розчин додають 2-3 ложки золи й використовують для поливу.

У період плодоношення перець підживлюють пташиним послідом чи перегноєм. Але тільки розчином, інакше коренева система просто "згорить". Зазвичай такі добрива змішують з водою в пропорції 1:10, а перегній 1:5. Отриманий розчин підливають під корені рослин. Поєднувати ці засоби їх не рекомендується – поливайте або розчином перегною, або розчином посліду.

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Підвищити врожайність та смак перцю можна йодним добривом. На літр води береться не більше 2 крапель йоду та 100 мл сироватки. Після ретельного перемішування можна використати розчин за призначенням.

Своєчасне внесення добрив під кущі може не тільки підвищити врожайність або покращити смак плодів, але й урятувати життя рослині, яка примхлива у розвитку.

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