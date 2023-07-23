Наступний тиждень розпочнеться з найпотужнішою за весь місяць магнітної бурі

До кінця липня очікується сильна магнітна буря потужністю 6 балів. Вона накриє Землю вже наступного тижня.

Про це свідчать дані сайту Meteoagent. Так, людям важливо пам'ятати, що у такий час може погіршитися загальне самопочуття, виникати мігрені, тиск падати чи занадто підійматися.

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Так, 23-24 липня потужність метеоудару становитиме 4 бали. Проте вже у вівторок, 25 липня, магнітна буря очікується у 6 балів – це найсильніша буря за весь місяць.

Магнітні бурі у липні 2023 року - магнітні бурі липень 2023

В інші дні місяця жодних небезпек від магнітних бур не передбачається, але метеозалежні люди можуть відчувати найменші спалахи на Сонці, які впливають на геомагнітне поле Землі.

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Як покращити самопочуття під час метеоударів

Реакція кожної людини має різну реакцію на збурення магнітного поля Землі. Дехто сильно страждає через коливання магнітного поля, а хтось – взагалі не відчуває впливу.

Пропонуємо скористатися універсальними порадами самодопомоги під час магнітних бур:

1. Правильний сон. Медики радять лягати спати до 00:00 та вставати без будильника. Не варто спати занадто багато – це тільки погіршить самопочуття.

2. Більше руху. Надавайте перевагу пішим прогулянка, плаванню, гімнастикою, йогою, стретчингом. Але не надто виснажуйте себе в спортзалах різними навантаженнями.

3. Стежте за правильним харчуванням та відмовтеся від кави, алкогольних напоїв, енергетиків. Обирайте трав'яні чаї та пийте більше чистої води. Споживайте більше свіжих фруктів та овочів, менше – фастфуду, жирної та смаженої їжі.

4. Уникайте конфліктів, стресових ситуацій та сильних сплесків негативних емоцій.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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