Знову стануть як нові: як легко відбілити шкарпетки

Головний мінус шкарпеток білого кольору це те, що вони швидко забруднюються, жовтіють чи стають сірими. Однак є прості способи відбілити шкарпетки.

Про це пише видання Express. Хоча багато хто зазвичай вирішує використовувати відбілювач для видалення плям з одягу, він часто може пошкодити речі.

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Видалити стійкі плями з білих шкарпеток можна без агресивного відбілювача за допомогою ефективного натурального підручного засобу. Повернути первозданний вигляд шкарпеткам допоможе харчова сода або кристали соди.

Є два прості методи очистити шкарпетки, що забруднились:

Замочити шкарпетки у теплій воді з содою на ніч, а зранку випрати їх звичайним способом. Перед пранням можна потерти забруднені місця тканини щіткою; Додати столову ложку соди до мийного засобу, щоб підвищить ефективність прання. Колір стане яскравішим.

Також можна додати чашку столового оцту при полосканні шкарпеток, щоб зробити їх м'якішими на дотик.

Сода також допоможе очистити посуд від стійкого нальоту та зробити тарілки білими, як нові. Нагадаємо, раніше ми писали як легко очистити жир з кришки від сковороди, а також як швидко відмити плиту без зайвих зусиль.

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