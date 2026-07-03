Сонячні панелі у квартирі: скільки світла дають

Сонячна панель, встановлена на балконі квартири, у сонячну погоду здатна виробляти в середньому 350–360 Вт електроенергії. У поєднанні з портативною зарядною станцією цього вистачає для живлення основних побутових приладів.

Водночас її ефективність значною мірою залежить від розташування житла, пори року та кількості прямого сонячного світла, тому таке рішення варто розглядати насамперед як резервне джерело електроенергії. Про практичний досвід використання такої системи розповіла журналістка Катерина Жирій.

Як працює система

Принцип роботи доволі простий: сонячна панель перетворює енергію сонячних променів на електроенергію, яка надходить безпосередньо до електроприладів або накопичується в зарядній станції.

Якщо використовувати панель разом із пристроями на кшталт EcoFlow, вироблена електроенергія зберігається в акумуляторі. Це дозволяє користуватися нею навіть після заходу сонця або під час відключень електроенергії.

У світлу пору доби система одночасно генерує та накопичує енергію або забезпечує живлення підключених пристроїв.

Яку потужність можна отримати

За словами користувачки, сонячна панель номінальною потужністю близько 450 Вт у реальних умовах зазвичай виробляє приблизно 350–360 Вт. За максимально сприятливих умов показники можуть наближатися до заявленої виробником потужності.

У весняно-літній період цього вистачає для забезпечення базових потреб квартири, зокрема:

роботи холодильника;

живлення роутера та освітлення;

заряджання смартфонів, ноутбуків та іншої техніки;

роботи телевізора.

Крім того, система здатна впоратися з короткочасним навантаженням від електрочайника, кавомашини, мікрохвильової печі чи відпарювача. За потреби можна навіть запустити нетривалий цикл прання, хоча це значно швидше розряджає акумулятор.

Читайте також: Вентилятор чи кондиціонер: який пристрій охолодить та не шокує платіжкою за світло

Скільки коштує встановлення

Вартість сонячних панелей для квартирного використання стартує приблизно від 4100–4400 гривень. Додатково необхідно врахувати витрати на кріплення, монтаж і портативну зарядну станцію.

У наведеному прикладі сама панель разом із кріпленнями обійшлася приблизно у 6400 гривень без урахування вартості встановлення та зарядної станції.

Найскладнішим етапом часто стає саме монтаж. Знайти майстра для встановлення панелі на балконі буває непросто, а ціна робіт іноді перевищує вартість самої панелі. Через це окремі власники виготовляють кріплення на замовлення та встановлюють конструкцію самостійно.

Від чого залежить ефективність

Продуктивність сонячної панелі багато в чому визначається умовами її розміщення. Найважливішими факторами є:

поверх, на якому розташована квартира;

відсутність затінення від сусідніх будинків або дерев;

орієнтація балкона чи вікон (найкраще — південний бік);

тривалість прямого сонячного освітлення протягом дня.

Навіть незначне затінення може помітно зменшити вироблення електроенергії. Найкращі результати система демонструє навесні та влітку. У зимові місяці через короткий світловий день і нижчу інтенсивність сонячного випромінювання продуктивність суттєво знижується. У цей період панель переважно підтримує заряд акумулятора, але не здатна повністю покривати потреби квартири.

За словами журналістки, сонячна панель на балконі не є універсальним рішенням. Найефективніше вона працює у квартирах із хорошим доступом до сонячного світла та правильною орієнтацією балкона. Якщо ж вікна виходять на північ або більшу частину дня перебувають у тіні, встановлення такої системи може виявитися економічно недоцільним.

Нагадаємо, у Yasno попередили про можливі відключення світла через спеку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!