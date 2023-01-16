Рятувальники показали, як намагаються почути голос жінки під завалами у Дніпрі (відео)

В мережі показали, як проходить “хвилина мовчання" під час пошукової операції людей під завалами у Дніпрі. В цей момент рятувальники намагаються почути голоси жертв під завалами будинків.

Відео пошуку живих людей з'явилось в українській мережі. На ньому рятувальники просять жінку сильніше подавати свій голос, щоб скорегувати її координати.

“Жіночка, ми вас чуємо, давайте ще раз", - каже голос за кадром.

Нагадаємо, що окупанти влучили у багатоквартирний будинок у Дніпрі 14 січня. Пошукова операція вже триває понад 40 годин.

Наразі офіційна влада повідомляє про 35 жертв атаки на цивільне населення Дніпра.

Відомо, що одна з жінок, яку дістали з-під завалів, від народження має вади слуху. Тому вона не могла покликати на допомогу.

Раніше у мережі показали, як проходить рятування цієї жінки. Повідомлялося, що пошуки її малюка та чоловіка досі тривають.

Нагадаємо, 14 січня російські бойовики запустили по Україні понад 30 ракет: 28 крилатих та 5 авіаційних. Одна з них – Х-22 – влучила в багатоповерховий будинок у Дніпрі, де мешкали 1700 людей, та зруйнувала вщент кілька під'їздів (72 квартири).

Президент Зеленський пообіцяв російським терористам жорстоке покарання за смерть невинних українців.

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