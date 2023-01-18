Спецпризначенці ЗСУ знищили групу російських військових, яка "заблукала" в луганських степах (відео)

ЗСУ знищили групу російських військових та зафіксували це на відео - війна в Україні

Військовослужбовці 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго у взаємодії з дружнім підрозділом допомогли ліквідувати групу російських військ у Луганській області. Окупантів було виявлено завдяки аеророзвідці.

Відео роботи спецпризначенців показали на Facebook-сторінці полку імені Святослава Хороброго. Вони знищили ворожу групу, яка заблукала в луганських степах.

Зазначається, що оператори БПЛА помітили групу ворога за допомогою коптера.

"Скорегувавши вогонь артилерії та мінометного розрахунку, спецпризначенці допомогли непроханим гостям оформити квитки на концерт Кобзона. Робота операторів ССО – це справжнє мистецтво", – йдеться у повідомленні.

Як зауважили у Генеральному штабі Збройних сил України, окупанти більше ніколи не блукатимуть, оскільки спецпризначенці їм "допомогли".

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може розраховувати на збільшення поставок важкого озброєння. Військова допомога від західних країн буде виділена найближчим часом.

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Євген Єрін повідомив, що окупанти готуються відбивати наступ українських військових на Запорізькому напрямку. За його словами, росіяни планують відбити атаку та піти у власний наступ.

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