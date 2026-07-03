Впорається навіть новачок: рецепт маринованих кабачків у кетчупі на зиму

Сезон кабачків — ідеальний час, щоб поповнити запаси домашньої консервації. Одним із найпопулярніших рецептів залишаються мариновані кабачки з кетчупом чилі. Вони виходять хрусткими, ароматними, з легкою гостринкою та чудово поєднуються з м'ясними стравами, картоплею й різноманітними гарнірами.

Для приготування знадобляться доступні продукти, а сам рецепт не потребує особливих кулінарних навичок. Рецептом поділилася фудблогерка Diali Cooking на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

2 кг кабачків;

4 склянки води;

1/2 склянки 9% оцту;

1 склянка цукру;

1 ст. л. солі;

4 ст. л. кетчупу чилі;

по 5 горошин чорного перцю в кожну банку;

гвоздика — за бажанням.

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Спосіб приготування

Кабачки добре вимийте та наріжте кружальцями товщиною приблизно 1 см. Банки ретельно помийте й простерилізуйте в духовці при температурі 100 градусів протягом 10–15 хвилин. Кришки прокип'ятіть у воді кілька хвилин. Для маринаду з'єднайте воду, цукор, сіль, кетчуп чилі та оцет. Поставте суміш на плиту, доведіть до кипіння, періодично помішуючи до повного розчинення інгредієнтів. На дно кожної банки покладіть горошини чорного перцю. За бажанням додайте кілька бутонів гвоздики. Щільно наповніть банки підготовленими кружальцями кабачків. Залийте овочі киплячим маринадом до самого верху. Одразу герметично закрутіть банки стерильними кришками. За бажанням заготовки можна додатково простерилізувати протягом 10 хвилин. Переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою або рушником і залиште до повного охолодження. Після цього перенесіть консервацію в прохолодне місце для зберігання.

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