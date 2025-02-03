Попит на ринку праці: у яких сферах українці можуть отримувати 50 тисяч гривень і більше

Ринок праці в Україні у 2025 році й надалі стикатиметься з нестачею кадрів, особливо у робітничих професіях, медичній сфері та секторі оборони. Внаслідок цього зарплати у найбільш затребуваних галузях можуть перевищити 50 000 грн, а конкуренція за кваліфікованих спеціалістів загостриться.

Про критичний дефіцит працівників заявила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна під час бізнес-форуму, пише Oboz.ua. Вона зазначила, що на початку 2025 року в країні офіційно працевлаштовані 13,3 млн осіб, близько 1 млн активних безробітних перебувають у пошуку роботи, тоді як 12,5 млн українців залишаються економічно неактивними.

До категорії економічно неактивного населення належать пенсіонери, студенти, жінки у декретній відпустці, люди з інвалідністю, а також ті, хто стикається з труднощами у працевлаштуванні через брак необхідних навичок. Попри велику кількість безробітних, ринок праці відчуває гостру нестачу кадрів, особливо у виробничому та технічному секторах.

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За даними провідних платформ з працевлаштування, у 2025 році найбільше вакансій пропонують у таких сферах:

Робітничі професії – будівельники, електрики, механіки, водії;

– будівельники, електрики, механіки, водії; Сфера обслуговування – продавці-консультанти, касири, офіціанти;

– продавці-консультанти, касири, офіціанти; Оборонний і безпековий сектор – служба в ЗСУ, поліції, приватних охоронних структурах.

Також підвищується попит на фахівців у медичній сфері (сімейні лікарі, медсестри, вузькопрофільні спеціалісти), а також бухгалтерів, HR-менеджерів, трейдерів і юристів.

Середня зарплата в Україні у грудні 2024 року становила 24 000 грн, однак у деяких галузях вона була значно вищою:

Нерухомість – 50 000 грн;

– 50 000 грн; Юриспруденція – 22 500 грн;

– 22 500 грн; HR (управління персоналом) – 27 000 грн;

– 27 000 грн; Телекомунікації – 26 920 грн;

– 26 920 грн; Топменеджмент – 47 500 грн.

Як зазначає експертка, через мобілізацію, виїзд громадян за кордон та переселення у безпечніші регіони ринок праці зіткнеться з дефіцитом кадрів у всіх галузях. Це спричинить високу конкуренцію між роботодавцями за фахівців і змусить компанії підвищувати рівень оплати праці.

Раніше ми розповідали, що українцям пропонують роботу з дуже вигідними умовами.

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