"Сталевий щит на захисті українців": з'явилося відео "вибухової" роботи Нацгвардії по окупантах

У мережі показали відео ефектної роботи Нацгвардії по окупантах та їхній техніці - вибухове відео - Війна в Україні

Бійці Національної гвардії України показали результати своєї ефективної роботи проти російських загарбників. На відео можна побачити знищення живої сили ворога та техніки.

Ролик опубліковано на Facebook-сторінці Національної гвардії України. Автори написали, що "запалюють" воїни НГУ.

Українці у мережі висловили свою подяку українським захисникам та наголосили на їхній незламності:

Наші хоробрі герої, незламні захисники й захисниці, борці за українську землю! Наш сталевий щит на захисті українців і гострий меч проти ворога!

Дорогенькі, нехай вас Бог оберігає, тримайтеся, бережіть себе!

Війна в Україні - Ефективна робота спецпризначенців НГУ у Донецькій області

Крім цього, спецпризначенці Нацгвардії від початку 2023 року знищили 12 БМП противника на Донеччині.

"Найактивніші бойові дії тривають на Донецькому напрямку. Тут виконують завдання і спецпризначенці Нацгвардії. Завдяки ефективній роботі з використанням аеророзвідки, БПЛА та взаємодії з іншими підрозділами сил оборони вже знищено 12 БМП, які окупанти намагаються використовувати для прориву нашої оборони", – йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці НГУ.

Загалом, підрозділи Національної гвардії, що виконують задачі в Донецькій області, з початку року знищили понад 20 одиниць бронетехніки, а також 5 одиниць автомобільної техніки і два БПЛА противника.

Спецпризначенці Національної гвардії знищили російський танк

Нагадаємо, що колишній командир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що росія не відмовилася від планів другого великого наступу. У своєму інтерв'ю він назвав три можливі напрямки.

Раніше в українській розвідці заявили, що Кремль готує новий етап мобілізації серед росіян. Таку думку висловив голова ГУР Кирило Буданов.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков також не відкинув сам факт можливого наступу з боку сусідів. Якщо росіяни захочуть піти у новий наступ, то зможуть підготуватись не раніше лютого, вважає він.

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