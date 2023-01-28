Стало відомо, кому в Україні доведеться переоформити соцвиплати

Декільком категоріям українців доведеться звернутися до ЦНАПів, щоб переоформити соціальні виплати. Йдеться, зокрема, про внутрішньопереміщених осіб.

Через війну та вимушений переїзд, цим громадянам потрібно оформити виплати повторно. Про це пише "Мінфін".

Зазначається, що у 2023 році вдала автоматично продовжила соціальні виплати більшості категорій населення. Втім, деяким групам потрібно буде оформити документи повторно, а саме:

малозабезпечені сім'ї;

безробітні українці, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію;

ВПО.

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Для продовження соціальних виплат доведеться звернутися до найближчого ЦНАПа. У випадку, якщо громадяни не зроблять цього, виплати не будуть нараховуватися.

Додамо, у цьому році автоматично продовжили соцвиплати для:

дітей, над якими встановлено опіку або піклування,

дітей із тяжкими захворюваннями,

дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,

людей з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

людей, які доглядають за особами з інвалідністю І та ІІ груп внаслідок психічного розладу;

людей, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

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