Стало відомо, хто зможе оформити бронь від мобілізації у серпні

У період воєнного стану питання мобілізації є одним з найактуальніших для українців. Багато кого цікавить питання: хто може уникнути призову на військову службу.

Відповідь на це питання залежить від багатьох факторів, зокрема від роду діяльності та місця роботи. Видання Новини Pro пояснило, хто може оформити бронювання від мобілізації у 2024 році.

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Хто може оформити бронь від мобілізації у серпні

Попри воєнний стан в Україні, певні категорії військовозобов'язаних чоловіків можуть бути заброньовані від мобілізації. Це стосується працівників підприємств та організацій, визначених як критично важливі для економіки. Забезпечити бронювання можуть роботодавці або кадрові відділи підприємств.

У серпні 2024 року бронювання можуть отримати співробітники місцевого самоврядування, державних органів, підприємств з мобілізаційними замовленнями, виробники товарів для ЗСУ, критично важливі підприємства, народні депутати та їхні помічники, поліцейські та працівники ДСНС, медіакомпанії, судді, дипломати та державні службовці, що забезпечують кібербезпеку та інші ключові функції.

Забронювати військовозобов'язаних можуть підприємства, які сплатили податків на суму від 1.5 млн євро, мають річні надходження не менше 32 млн євро, не мають заборгованостей з ЄСВ, забезпечують зарплату на рівні середньої в регіоні та є резидентами Дія.City.

Зазвичай підприємства можуть бронювати до 50% військовозобов'язаних працівників, але Нацполіція, підприємства з фортифікаційними контрактами, які відновлюють енергетичні об'єкти, можуть забронювати всіх співробітників.

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