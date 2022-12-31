Стане легше: астрологиня дала прогноз, коли війна в Україні почне згасати

На українців у 2023 році чекає полегшення, "зірка смерті" піде. Проте це не означає моментальне припинення всіх бойових дій.

Про це заявила астрологиня Валентина Віттрок. "На зміну "п'ятірці" – "зірці смерті" – приходить "четвірка", яка вважається мирною, тому все в нашому житті має нехай не одразу, але поступово нормалізуватися", – зазначила вона.

За словами астрологині, у травні 2023-го планета удачі Юпітер перейде в знак небесного покровителя України – Тельця. Нині ж він у Овні, тому точаться активні бої. Однак швидкого закінчення війни чекати не варто – бойові дії згасатимуть поступово, що пов'язано з тим, що Юпітер повільна планета.

Віттрок додала, що в березні наступного року Сатурн буде в знаку Риб, тоді також очікується уповільнення наступів і боїв. Астрологиня підкреслила, що в цей час українцям стане легше у багатьох сферах.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.