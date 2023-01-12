Стилістка показала, які сумки будуть актуальними в 2023 році (фото)
Українська стилістка Аліна Михайленко назвала актуальні сумки на 2023 рік. Серед них: замшеві сумки, мінімалізм, чіткі форми, вінтаж та інші.
На своїй сторінці в TikTok стилістка показала, як виглядають вищеназвані моделі. Але не всі українці оцінили такі модні тренди, заявивши, що такі речі були ще в бабусь.
Актуальні сумки в 2023 році:
- Замша.
- Шоколадний колір.
- Гіпервеликі сумки.
- Мікросумки.
- Мінімалізм.
- Чіткі форми.
- Вінтаж.
- Сумки у вінтажній стилістиці.
Стилістка порадила, що вінтажні сумки найкраще шукати на таких платформах як the realreal, Vestiaire Collective або в спеціалізованих магазинах.
Нагадаємо, що українська стилістка Аліна Михайленко назвала актуальні джинси на 2023 рік. Серед них: оверсайз, низка посадка, жовтуватий колір деніму, карго та інші.
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