Стилістка показала, які сумки будуть актуальними в 2023 році (фото)

Актуальні сумки 2023 - які сумки модні цього року

Українська стилістка Аліна Михайленко назвала актуальні сумки на 2023 рік. Серед них: замшеві сумки, мінімалізм, чіткі форми, вінтаж та інші.

На своїй сторінці в TikTok стилістка показала, як виглядають вищеназвані моделі. Але не всі українці оцінили такі модні тренди, заявивши, що такі речі були ще в бабусь.

Актуальні сумки в 2023 році:

Замша.

Шоколадний колір.

Гіпервеликі сумки.

Мікросумки.

Українська стилістка Аліна Михайленко показала стильні та актуальні сумки на 2023 рік - модні тренди 2023 - актуальні сумки

Мінімалізм.

Чіткі форми.

Українська стилістка Аліна Михайленко показала стильні та актуальні сумки на 2023 рік - модні тренди 2023 - актуальні сумки

Вінтаж.

Сумки у вінтажній стилістиці.

Стилістка порадила, що вінтажні сумки найкраще шукати на таких платформах як the realreal, Vestiaire Collective або в спеціалізованих магазинах.

Українська стилістка Аліна Михайленко показала стильні та актуальні сумки на 2023 рік - модні тренди 2023 - актуальні сумки

Нагадаємо, що українська стилістка Аліна Михайленко назвала актуальні джинси на 2023 рік. Серед них: оверсайз, низка посадка, жовтуватий колір деніму, карго та інші.

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