Варто викинути з шафи: Андре Тан назвав топ неактуальних речей (фото)

Мода змінюється, і разом з нею змінюються і наші гардероби. Ті речі, які раніше були улюбленими, зараз можуть виглядати застарілими та неактуальними.

Відомий український дизайнер Андре Тан у своєму Instagram розповів про речі, які варто викинути.

"Так, красуні, зізнавайтеся, є такі, хто боїться викидати зайве з шафи, тому що все потрібне? І свитерочок з доісторичних часів і джинси з потертостями", – сказав Андре Тан.

Що потрібно викинути з гардероба:

Викиньте трикотажні кофтинки та синтетичні футболки. Замініть їх на класичні сорочки, які завжди виглядають елегантно та стильно.

Блузочки жабо, летючі мишки, нестримні розочки. Замініть їх на класичні сорочки.

Приберіть спідниці з пришитими басками. Замініть на легкі вільні спідниці з натуральних і приємних до тіла тканин.

Джинси "в обліпон". Оберіть базові Moms або прямі джинси та брюки, вони є зручнішими й актуальнішими.

Позбавтеся від футболок з крикливими малюнками. Замініть їх на базові футболки або ті, де малюнки маленькі та елегантні.

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"Любі, ви всі прекрасні. Прошу вас не псуйте себе і не додавайте собі пару зайвих років цими речами. Зараз є стільки стильних альтернатив", – закликав Андре Тан.

Нагадаємо, український дизайнер Андре Тан розповів, як виглядати дорогу за допомогою стилю Old Money. Зокрема, головною фішкою стилю є стриманість.

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