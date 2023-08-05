Варто викинути з шафи: Андре Тан назвав топ неактуальних речей (фото)
Мода змінюється, і разом з нею змінюються і наші гардероби. Ті речі, які раніше були улюбленими, зараз можуть виглядати застарілими та неактуальними.
Відомий український дизайнер Андре Тан у своєму Instagram розповів про речі, які варто викинути.
"Так, красуні, зізнавайтеся, є такі, хто боїться викидати зайве з шафи, тому що все потрібне? І свитерочок з доісторичних часів і джинси з потертостями", – сказав Андре Тан.
Що потрібно викинути з гардероба:
- Викиньте трикотажні кофтинки та синтетичні футболки. Замініть їх на класичні сорочки, які завжди виглядають елегантно та стильно.
- Блузочки жабо, летючі мишки, нестримні розочки. Замініть їх на класичні сорочки.
- Приберіть спідниці з пришитими басками. Замініть на легкі вільні спідниці з натуральних і приємних до тіла тканин.
- Джинси "в обліпон". Оберіть базові Moms або прямі джинси та брюки, вони є зручнішими й актуальнішими.
- Позбавтеся від футболок з крикливими малюнками. Замініть їх на базові футболки або ті, де малюнки маленькі та елегантні.
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"Любі, ви всі прекрасні. Прошу вас не псуйте себе і не додавайте собі пару зайвих років цими речами. Зараз є стільки стильних альтернатив", – закликав Андре Тан.
Нагадаємо, український дизайнер Андре Тан розповів, як виглядати дорогу за допомогою стилю Old Money. Зокрема, головною фішкою стилю є стриманість.
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