Субсидії-2026: що змінилось з 1 липня

Українцям, які планують оформити житлову субсидію на неопалювальний сезон, варто подати заяву та необхідні документи. Відповідно до чинного Положення про порядок призначення житлових субсидій, громадяни, які звернуться протягом двох місяців від початку опалювального або неопалювального сезону, можуть отримати субсидію з першого дня відповідного періоду.

Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

Кому потрібно повторно подавати документи

Більшості одержувачів субсидію перепризначають автоматично. Водночас окремим категоріям громадян необхідно повторно звернутися до Пенсійного фонду.

Нову заяву слід подати, якщо:

фактично в оселі проживає менше людей, ніж офіційно зареєстровано;

сім'я винаймає житло та самостійно сплачує комунальні послуги;

домогосподарство оформлює субсидію на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного палива;

у складі сім'ї є внутрішньо переміщені особи, які змінили місце проживання.

Також документи потрібно оновити у разі зміни складу сім'ї або переліку житлово-комунальних послуг, за які сплачує домогосподарство.

Як подати заяву

Оформити субсидію можна кількома способами:

особисто у сервісних центрах Пенсійного фонду, ЦНАПах або органах місцевого самоврядування;

поштою до територіального органу ПФУ;

онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний застосунок ПФУ або портал "Дія".

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У яких випадках можуть відмовити

Право на житлову субсидію можуть не надати, якщо домогосподарство не відповідає встановленим критеріям.

Зокрема, підставою для відмови може стати:

одноразова покупка на суму понад 50 тисяч гривень;

наявність на банківських рахунках понад 100 тисяч гривень;

володіння більш ніж одним житловим об'єктом (за винятком окремих випадків, передбачених законодавством, зокрема житла в сільській місцевості або отриманого у спадщину).

У Пенсійному фонді наголошують: громадяни, які належать до категорій, що повинні подавати документи повторно, мають зробити це до 1 липня, щоб отримувати виплати з початку неопалювального сезону.

На який період призначають субсидію

Житлову субсидію в Україні призначають на два окремі періоди:

неопалювальний сезон — з 1 травня до 30 вересня;

опалювальний сезон — з 1 жовтня до 30 квітня.

У більшості випадків щороку в травні Пенсійний фонд проводить автоматичний перерахунок допомоги для тих, хто не потребує повторного звернення.

Як визначають розмір виплати

Сума субсидії залежить від доходів сім'ї та вартості житлово-комунальних послуг у межах соціальних нормативів. Держава компенсує різницю між обов'язковим платежем домогосподарства та фактичною вартістю комунальних послуг.

Обов'язковий платіж розраховується індивідуально з урахуванням сукупного доходу всіх членів сім'ї. У деяких випадках після проведення розрахунків субсидія може становити 0 гривень. Це означає, що визначений для родини обов'язковий платіж повністю покриває вартість комунальних послуг у межах встановлених соціальних нормативів.

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