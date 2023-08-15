Таємниця загибелі групи Дятлова: вчені зробили вражаюче припущення

Туристична група Ігоря Дятлова, яка загинула 2 лютого 1959 року, можливо стала жертвою невдалих випробувань радянської балістичної ракети Р-12. Свідчення очевидців про літаючі "вогняні кулі" в той період можуть підкріплювати цю версію.

Про це пише UaInfo.

Дослідники, зокрема Вадим Скібінський та Владислав Карелін, пропонують перевірити цю теорію, відновивши слідство у справі загибелі туристів.

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Вони критикують офіційну версію про загибель внаслідок лавини як некомпетентну, вказуючи на відсутність достатнього снігу для лавини в той період. Очевидці спостерігали "вогняні кулі" на небі, які могли бути пов'язані з ракетними випробуваннями. Думки науковців розділились, з приводу того, чи ці "кулі" – це гази від ракети чи інше явище.

Розталий сніг навколо табору дятлівців викликає питання про невідповідність погодним умовам. Дослідники припускають, що можливо виникли проблеми під час запуску ракети, що призвело до викиду азотної кислоти, яка змогла вплинути на поведінку туристів, які почали зривати з себе одяг перед смертю.

Нагадаємо, у Казахстані археологи розкопали 2000-річну піраміду зі скарбами.

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