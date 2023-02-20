Топили піч: на росії внаслідок вибуху загинуло шестеро мобілізованих

У Курській області на росії через випадковий вибух загинули шестеро солдатів строкової служби. Це сталося зранку 20 лютого.

Як повідомляють російські ЗМІ, в одному із районів регіону військові, що розташувалися в бліндажі, топили піч та необачно влили туди бензин.

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"Після цього пролунав вибух і спалахнуло полум'я. Надвір вдалося вибігти тільки двом військовим. Тіла загиблих строковиків поки не виявили, оскільки зараз з бліндажа відкачують воду після гасіння пожежі", – зазначається у повідомленні.

У міноборони рф підтвердили загибель строковиків. "Внаслідок грубого порушення вимог безпеки військовими ЗВО в Курській області сталася пожежа в бліндажі", – повідомили у відомстві.

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Додамо, що від початку мобілізації в росії відомо про декілька випадків загибелі військовослужбовців. Зокрема, у січні троє військових загинули в Бєлгородській області, коли командир взводу підірвав гранату РГД-5, щоб "завоювати авторитет" серед підлеглих. Після цього в будівлі здетонували боєприпаси та почалася пожежа.

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