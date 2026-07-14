Трамп підтримав санкції проти рф, ініційовані Гремом - CNN

Президент США Дональд Трамп висловив готовність підтримати двопартійний законопроєкт про нові санкції проти Росії, який раніше ініціював сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Рішення Трампа підтримати законопроєкт стало важливим кроком до його можливого ухвалення. Документ, над яким Ліндсі Грем працював тривалий час, має значні шанси отримати підтримку обох партій у Конгресі.

Про це повідомляє CNN із посиланням на представника Білого дому. Раніше Грем разом із сенатором-демократом Річардом Блюменталем повідомляли, що адміністрація президента позитивно ставиться до цієї ініціативи. За їхніми словами, після тривалих консультацій вдалося досягти компромісу щодо ключових положень законопроєкту.

До цього залишалося відкритим питання, чи погодиться сам Трамп підтримати документ, адже він неодноразово наголошував, що президент має зберігати ширші повноваження щодо самостійного запровадження санкцій.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун заявив, що Білий дім активно взаємодіяв із Ліндсі Гремом під час підготовки законопроєкту. За його словами, документ може бути схвалений лише за умови підтримки як республіканців, так і демократів.

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Тун також зазначив, що санкційний пакет був одним із головних пріоритетів Грема в останній період його роботи, а його ухвалення може стати важливою частиною політичної спадщини сенатора. Водночас Річард Блюменталь повідомив, що найближчим часом планує обговорити з керівництвом Сенату завершення розгляду законопроєкту, а також визначення нового республіканського співавтора документа.

За даними CNN, документ надає президенту США право запроваджувати високі мита на імпорт із країн, які продовжують закуповувати російську нафту, природний газ та уран. Автори законопроєкту вважають, що такі заходи мають посилити економічний тиск на Росію у зв'язку з її війною проти України.

Нагадаємо,США атакували Іран у відповідь за збитий вертоліт.

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