Трамп пригрозив країнам, які ведуть бізнес з рф ' дуже суворими санкціями'

Президент США Дональд Трамп оголосив про підготовку нового законопроєкту, який передбачатиме запровадження "надзвичайно жорстких санкцій" проти будь-якої держави, що продовжує співпрацювати з Росією в економічній сфері.

Як повідомляє Reuters, під час спілкування з журналістами Трамп підтвердив, що республіканці працюють над ініціативою, спрямованою на посилення тиску на Москву через її партнерів по торгівлі. Він підкреслив, що саме він виступив автором цієї пропозиції.

"Як вам відомо, це була моя ідея, і дуже суворі санкції будуть запроваджені проти будь-якої країни, яка продовжує вести бізнес із Росією", – заявив Трамп.

Президент також зазначив, що законодавці розглядають можливість включити до переліку й Іран. За його словами, рішення щодо Тегерана ще обговорюється й може бути ухвалене під час подальшої роботи над законопроєктом.

