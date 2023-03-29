Трьом знакам зодіаку скоро пощастить у коханні

Любов керує тижнем для трьох знаків зодіаку, але це не означає, що вона приходить легко. Що робить цю любов такою великою, це те, що за неї доведеться боротися.

Ідея наполегливо працювати й отримати винагороду за зусилля є чудовим почуттям. Астрологи назвали три знаки зодіаку, які зможуть зустріти своє кохання до 2 квітня.

Телець

Можливо, ви просто чекали слушного часу або слушної нагоди, щоб дати своїй людині зрозуміти, наскільки глибокі ваші почуття до неї. Цього тижня у вас буде така можливість. Ви вдвох щось зробите і це приведе вас до однієї кімнати на тривалий період часу.

Бути так близько до свого коханого приємно, але це також трохи нервує. Саме ці нерви переведуть вас від стоїчного та стриманого до вільного та дикого стану з вашим емоційним виразом. Ви збираєтеся до біса вразити людину.

Рак

Ви можете помітити, що ви трохи чутливіші, ніж зазвичай, і це головним чином тому, що чверть Місяця в Раку змушує почуватися трохи плаксою. Ваша любов помітила це про вас і вони хочуть вам допомогти. Ви не любите відчувати себе мучеником і не любите грати в пасивно-агресивні ігри.

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Ваша чутлива примхливість – це не театральна вистава, і ви обидва це знаєте. Це справжня справа. Ось чому протягом цього тижня ви побачите цю людину як людину, яка щиро зацікавлена ​​у вас і вашому добробуті. Вони дуже піклуються про вас, і це певним чином шокує. Ви не звикли до того, щоб хтось так піклувався, і це зігріває ваше серце та зцілює від усієї гіперчутливості.

Лев

Ви майже не помічаєте себе на цьому тижні, оскільки до вух закохані в людину перед вами. Вони займають весь ваш погляд, і хоча це вас приголомшує, оскільки ви зазвичай людина, яка забирає ваш час, ця людина просто така хороша, така чудова та така чарівна, що ви ледве можете згадати своє ім’я.

Це нормально віддати все, і вам більше не потрібно стримуватися. Якщо ви боялися їм щось сказати, оскільки думаєте, що вони скористаються вами, не бійтеся. Все, чим ви поділитеся з цією людиною цього тижня, може лише додати вашої любові. Це чудовий час поставити запитання або прийти з чудовим подарунком.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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