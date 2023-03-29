Трем знакам зодиака скоро повезет в любви

Любовь управляет неделей для трех знаков зодиака, но это не значит, что она приходит легко. Что делает эту любовь столь великой, это то, что за нее придется бороться.

Идея упорно работать и получить вознаграждение за усилия является отличным чувством. Астрологи назвали три знака зодиака, которые смогут встретить свою любовь до 2 апреля.

Телец

Возможно, вы просто ждали удобного времени или удобного случая, чтобы дать своему человеку понять, насколько глубоки ваши чувства к нему. На этой неделе у вас будет такая возможность. Вы вдвоем что-нибудь сделаете и это приведет вас в одну комнату на длительный период времени.

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Быть так близко к своему любимому приятно, но это тоже немного нервничает. Именно эти нервы переведут вас от стоичного и сдержанного в свободное и дикое состояние с вашим эмоциональным выражением. Вы собираетесь чертовски поразить человека.

Рак

Вы можете заметить, что вы немного чувствительнее обычного, и это главным образом потому, что четверть Луны в Раке заставляет чувствовать себя немного плаксой. Ваша любовь заметила это о вас, и они хотят вам помочь. Вы не любите чувствовать себя мучеником и не любите играть в пассивно агрессивные игры.

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Ваша чувствительная капризность – это не театральное представление, и вы оба это знаете. Это настоящее дело. Вот почему в течение этой недели вы увидите этого человека как человека, который искренне заинтересован в вас и вашем благополучии. Они очень заботятся о вас, и это определенно шокирует. Вы не привыкли к тому, чтобы кто-то так заботился, и это согревает ваше сердце и исцеляет от всей гиперчувствительности.

Лев

Вы почти не замечаете себя на этой неделе, поскольку до ушей влюблены в человека перед вами. Они занимают весь ваш взгляд, и хотя это вас ошеломляет, поскольку вы обычно человек, отнимающий ваше время, этот человек просто так хорош, так прекрасен и так обворожителен, что вы едва можете вспомнить свое имя.

Это нормально отдать все и вам больше не нужно сдерживаться. Если вы боялись им что-нибудь сказать, поскольку думаете, что они воспользуются вами, не бойтесь. Все, чем вы поделитесь с этим человеком на этой неделе, может только прибавить вашей любви. Это отличное время задать вопрос или прийти с отличным подарком.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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