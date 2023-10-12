Три секретні продукти, які допоможуть зробити яловичину м'якшою та ніжнішою

Як правильно готувати яловичину, щоб вона була м'якою та ніжною - що робити, щоб м'ясо було м'яким

Багато господинь боїться зіпсувати яловичину, адже купівля цього продукту б'є по кишені. Якщо страва з цього м'яса вийде суха та тверда страва, то зусилля витрачені даремно.

Щоб такого не сталося, важливо знати, як правильно готувати яловичину. Адже три секретні інгредієнти зроблять її ніжною та дуже смачною.

Читайте також: Як правильно зберігати картоплю у квартирі, щоб вона не псувалася

1. Томати. У цих овочах є кислоти, які мають хороший вплив на волокна у м'ясі, завдяки чому м'ясо буде соковитим та м'яким.

Також дехто вдається до томатної пасти, але цей спосіб не завжди працює. Все ж кращим варіантом буде взяти кілька помідорів і подрібнити їх на терці. В отриману масу додайте спеції, після цього маринуйте яловичину 30 хвилин. М'ясо буде смачним.

2. Харчова сода. Не бійтеся використовувати соду для приготування м'яса, оскільки це ніяк не вплине на смак м'яса. Але це допоможе зробити яловичину ніжнішою. Для цього змішайте пів чайної ложки соди з такою ж кількість солі, розчиніть все у воді. Це використайте як маринад, де залиште м'ясо на 20 хвилин. Після цього промийте його під проточною водою, обсушіть та готуйте.

3. Ківі. Цей фрукт можна використати як маринад для шашлику, оскільки він підійде для усіх сортів м'яса. Це стосується і яловичини, але для цього перебийте ківі у пюре та замаринуйте м'ясо протягом години.

Раніше UAportal писав, як треба правильно зберігати апельсини, щоб вони не запліснявіли.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!