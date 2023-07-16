Три способи, як охолодити квартиру без кондиціонера

Влітку в квартирі може бути нестерпна спека, що дихати не буде чим. На щастя, існують певні лайфхаки, які допоможуть охолодити приміщення.

Як пише видання Sante Plus, перший спосіб – зробити саморобний кондиціонер із пластикових пляшок та кубиків льоду. Для цього підготуйте заморожені пляшки з водою або багато льоду у мисках. Ці предмети треба розставити по квартирі, коли буде спекотно. На кілька годин ви зможете охолодитися та відчути себе краще.

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Наступний спосіб – мокра підлога. Якщо підлога у вашому будинку дуже чиста, влітку є невелика хитрість, яку ви можете використовувати для охолодження житлових приміщень. Наприклад, у спальні перед сном вимийте підлогу холодною водою. Це може здатися вам дрібницею, але буде особливо корисно: вода відразу ж випарує тепло із землі, хоча б на якийсь час, щоб у приміщенні було прохолодніше. Таким чином, температура навколишнього середовища знизиться трохи, але відразу.

Третій лайфхак – вимкнути нагрівальні прилади. Багато людей не замислюються про це, але деякі прилади, залишені увімкненими, допомагають ще більше зігріти ваш простір. Адже будь-який прилад обов'язково виділяє тепло при роботі.

Тому, якщо ви хочете охолодити будинок без використання кондиціонера, слід обмежити використання деяких поширених приладів.

Не залишайте увімкненим телевізор у вітальні, якщо його ніхто не дивиться, спробуйте приготувати страви за літніми рецептами, які не вимагають духовки або надто багато часу на приготування їжі. Не забувайте вимикати та навіть відключати від мережі комп'ютери та інше електронне обладнання, особливо вночі. Також уникайте дуже частого використання фена для сушіння волосся.

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Нагадаємо, що у Японії люди знайшли різні способи, як позбутися неприємного запаху поту. Насправді ж вони користуються кількома "свіжими" лайфхаками.

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