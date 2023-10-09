Трихологи назвали тип гребінців, які нещадно псують волосся

Гребінець із пластмасовими кульками на кінцях зубців може негативно впливати на волосся через те, що з часом ці кульки відшаровуються і випадають. Коли волосся потрапляє в порожній простір між кульками та зубцями гребінця, воно може ламатися або навіть вириватися.

Про це пише РАдіотрек.

Цій проблемі важко запобігти, і вона може статися навіть із дорогим брендовим гребінцем.

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Однак кульки на гребінці мають важливу функцію: вони призначені для масажу голови та покращення кровообігу. Це завдання кульки виконують добре.

Якщо ви шукаєте альтернативу гребінцю з кульками, можете спробувати гребінець із звичайними оголеними зубцями. Він м'яко впливає на волосся та не створює додаткового навантаження на корені. На початку користування цим типом гребінця вам може здатися це незвичним або навіть болячим, але він підходить навіть для нарощеного волосся, яке потребує особливого догляду.

Нагадаємо, ми вже писали, як відновити волосся після літа.

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