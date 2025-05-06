Ціна на яблука в Україні може різко змінитися: чого очікувати

У 2025 році очікується суттєве збільшення врожаю яблук порівняно з попереднім роком. Через це ціни на ці фрукти, ймовірно, значно знизяться.

Таку думку висловив Владислав Макаренко, співвласник фермерського господарства з Чернівецької області, повідомляє EastFruit. Він зазначив, що після слабкого врожаю минулого року сади відновилися та можуть цього сезону надолужити нестачу яблук.

"Якщо погодні умови складаються нормальні, то зазвичай рік із поганим урожаєм змінюється роком із перевиробництвом. Якщо на сад вплинули стихійні явища, наприклад мороз, він не лише недоотримує врожай, а й відпочиває без нього, тобто краще готується до його збільшення наступного року – закладає бруньки", – розповів аграрій.

Макаренко зазначив, що в 2024 році сади практично не давали врожаю або їх плодоношення було мінімальним. Проте, за умови відсутності серйозних форс-мажорних обставин, цьогорічне виробництво яблук може виявитися надлишковим.

Водночас, якщо обсяги нового врожаю в Україні знову будуть невеликими, керівник іншої аграрної компанії Володимир Гуржій рекомендує, як і торік, зберігати яблука у сховищах, а не відправляти їх на переробку. Це стосується насамперед якісних плодів, призначених для реалізації у свіжому вигляді, повідомляє Agrotimes.

Читайте також: Молода картопля 2025: коли чекати на ринках і якою буде ціна

"Минулого року виробники пішли шляхом найменшого супротиву і продали яблуко за 12-14 грн/кг, а сьогодні могли б продавати удвічі дорожче", – пояснює він. Водночас експерт підкреслив, що на цю ситуацію впливає чимало факторів, які не підконтрольні більшості учасників ринку, зокрема питання статистики.

"Щоб робити судження, треба працювати з великими масами продукції на різних напрямках збуту і географії постачань", – наголосив Володимир Гуржій.

Аналітик плодоовочевого ринку проєкту EastFruit Євген Кузін зазначив, що в березні цього року Україна вперше за тривалий період стала нетто-імпортером яблук. Зазвичай імпорт починав перевищувати експорт лише наприкінці сезону – у пізню весну або влітку.

Подібна ситуація востаннє спостерігалася у 2017 році. У період з липня 2024 року до березня 2025 року обсяг експорту яблук з України склав менше 16 тисяч тонн, що є найменшим показником із сезону 2020/21.

У зв’язку з цим аграрії цього року навіть не складали прогнозів для подальшого аналізу, зауважив Володимир Гуржій. За його словами, обсяги експорту яблук у сезоні 2024/2025 стали одними з найнижчих з часів пандемії. Водночас завдяки високим цінам прибутки від експорту виявилися одними з найвищих за останні роки.

"Якщо порівняти Україну з іншими країнами Європи, ми значно просіли в рейтингу експортерів за обсягами продукції. І це при тому, що майже всі країни Європи стикалися з однаковими погодними проблемами", – зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні різко подешевшав популярний овоч.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!