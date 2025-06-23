Цінники на "однушки" в Україні переписали: де і за скільки можна купити квартиру зараз
У багатьох обласних центрах України власники житла змінили ціни на однокімнатні квартири – здебільшого у бік підвищення. Найбільший приріст зафіксовано в Ужгороді, де за останні пів року середня вартість "однушки" зросла на 19%, сягнувши 64 100 доларів.
Згідно з даними одного з провідних порталів нерухомості, загальне зростання цін на житло в цьому сегменті по країні коливається в межах від 1% до 19%, пише Oboz.ua. Окрім Ужгорода, суттєве подорожчання зафіксовано в таких містах:
- Суми – на 15%;
- Дніпро та Одеса – по 13%;
- Чернівці – плюс 12%;
- Рівне – зростання на 11%;
- Харків – 10%;
- Житомир – 9%;
- Київ і Чернігів – по 8%.
Єдине місто, де зафіксували зниження вартості однокімнатних квартир, – Миколаїв. Там ціни зменшились на 5%.
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Актуальні ціни на однокімнатні квартири в Україні
На вторинному ринку житла вартість однокімнатних квартир в Україні коливається від 17 000 до 65 000 доларів залежно від міста. Найдешевше таке житло можна придбати в Запоріжжі, де середня ціна становить 17 000 доларів. До переліку найбільш доступних також входять:
- Миколаїв – приблизно 20 000 доларів;
- Харків – 22 000 доларів;
- Суми – близько 23 000 доларів.
Найвища вартість – у Києві, де за "однушку" просять у середньому 65 000 доларів. Високі ціни також зафіксовано у:
- Львові – 64 900 доларів;
- Ужгороді – 64 100 доларів;
- Чернівцях – 52 900 доларів;
- Рівному – 50 000 доларів.
Таким чином, ринок житла в Україні демонструє значну регіональну різницю у вартості навіть серед квартир одного типу.
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