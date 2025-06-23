Цінники на 'однушки' в Україні переписали: де і за скільки можна купити квартиру зараз

У багатьох обласних центрах України власники житла змінили ціни на однокімнатні квартири – здебільшого у бік підвищення. Найбільший приріст зафіксовано в Ужгороді, де за останні пів року середня вартість "однушки" зросла на 19%, сягнувши 64 100 доларів.

Згідно з даними одного з провідних порталів нерухомості, загальне зростання цін на житло в цьому сегменті по країні коливається в межах від 1% до 19%, пише Oboz.ua. Окрім Ужгорода, суттєве подорожчання зафіксовано в таких містах:

Суми – на 15%;

Дніпро та Одеса – по 13%;

Чернівці – плюс 12%;

Рівне – зростання на 11%;

Харків – 10%;

Житомир – 9%;

Київ і Чернігів – по 8%.

Єдине місто, де зафіксували зниження вартості однокімнатних квартир, – Миколаїв. Там ціни зменшились на 5%.

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Актуальні ціни на однокімнатні квартири в Україні

На вторинному ринку житла вартість однокімнатних квартир в Україні коливається від 17 000 до 65 000 доларів залежно від міста. Найдешевше таке житло можна придбати в Запоріжжі, де середня ціна становить 17 000 доларів. До переліку найбільш доступних також входять:

Миколаїв – приблизно 20 000 доларів;

Харків – 22 000 доларів;

Суми – близько 23 000 доларів.

Найвища вартість – у Києві, де за "однушку" просять у середньому 65 000 доларів. Високі ціни також зафіксовано у:

Львові – 64 900 доларів;

Ужгороді – 64 100 доларів;

Чернівцях – 52 900 доларів;

Рівному – 50 000 доларів.

Таким чином, ринок житла в Україні демонструє значну регіональну різницю у вартості навіть серед квартир одного типу.

Раніше ми розповідали, чому українцям стає дедалі важче продати квартири.

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