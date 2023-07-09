"У мене контузія, неважка": Сенцов записав звернення після бою за важливий рубіж (відео)
Український режисер і військовий, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов у суботу 8 липня отримав контузію (акубаротравму). Молодший лейтенант був у складі підрозділу на фронті.
За його словами, це сталося по закінченню бою за важливий для контрнаступу рубіж. Відео Сенцов оприлюднив на сторінці у Facebook.
"Це було вчора. Сьогодні вже краще. В лікарні. Хлопці теж", – йдеться у повідомленні.
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Сенцов записав відео лежачи одразу після отримання контузії. Молодший лейтенант зазначив, що троє бійців дістали поранень.
"У мене контузія, неважка", – сказав він.
На відео видно, що Сенцову складно говорити. Він не сказав, де саме відбувався бій з міркувань безпеки.
Нагадаємо, поблизу Бахмуту аеророзвідники вистежили російський танк Т-80. Після влучних пострілів бійців ЗСУ він перетворився на брухт.
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