Вчені створили півтораметрову робозмію для підводних досліджень (фото)

Команда дослідників з Массачусетського технологічного інституту спільно з колегами з Китаю та Греції створила масштабного підводного робота з окремих гнучких модулів, які приводять у рух сервоприводи, що вигинають конструкцію в бік. Це дає можливість робозмії долати спротив води та розвивати швидкість у 0,1 м/с в басейні.

Дослідження опубліковане у журналі Soft Robotics. Підводні роботи мають переживати високий тиск, вплив хвиль і течій, а також руйнування матеріалу через вологу. Наразі інженери все частіше дивляться у бік гнучких і піддатливих матеріалів замість жорстких конструкцій. Підводне середовище є одним з перспективних застосувань цього напрямку робототехніки.

Читайте також: Які чотири країни знаходяться під загрозою зникнення через танення льодовиків

Як виглядає робозмія

А те, що роботів для підводних досліджень збирають з окремих модулів – дозволить масштабувати конструкції без значних витрат.

Тіло робозмії надрукували на 3D-принтері – всього 20 модулів, що поєднують гнучкі та жорсткі елементи. Таке поєднання перерозподіляє навантаження на всю конструкцію та забезпечує їй рухливість. Сили сервоприводів 3 у 125 ньютонів достатньо, щоб повертати змію та навіть розвертатись на 180 градусів.

Робот розвинув швидкість до 0,1 метра на секунду завдяки періодичним рухам тіла робота, подібно на рух вугроподібних риб.

Робозмія під час руху

Раніше китайські вчені вигадали спосіб поставити будь-якого чотириногого робота на дві ноги.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!