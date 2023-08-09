Вчені зазирнули під гарячі джерела Тихого океану та знайшли там цілу нову екосистему (фото, відео)

Вчені перевернули плиту вулканічної кори на дні Тихого океану та виявили там нову екосистему

Недавно акванавти, які перебували на борту судна Інституту океану Шмідта, використали підводного робота для обертання плит вулканічного дна в глибокому Індійському океані.

Під морським дном цієї добре вивченої області міжнародна група дослідників виявила струми підповерхневих рідин, які несуть із собою форми життя, ще незнані науковцям. Це зовсім новий світ, про існування якого ми досі не знали, пише Science Alert.

Читайте також: Двоє дітей випадково розв’язали "найстрашнішу проблему Чарльза Дарвіна"

"На суходолі ми знайомі з тваринами, що мешкають у підземних печерах, а в океані – з тваринами, що живуть у піску та мулі. Проте, вчені вперше досліджували істоти під гідротермальними джерелами. Це відкриття відбувається в рамках нашого розуміння того, що життя може існувати в екстремальних середовищах", - вказує Джіотік Вірмані, виконавчий директор інституту.

Інтерес до гідротермальних джерел виник лише в 1970-х, коли дослідники виявили, що гарячі мінерально-насичені рідини виливаються в океан. Незважаючи на темряву і тисячі метрів води над ними, життя цвіте навколо цих джерел, як дим, що виходить з труб.

Але протягом останніх 46 років ніхто не ризикував досліджувати життя під цими гарячими джерелами.

Знищення верхнього шару морського дна розкрило барвисту екосистему черв'яків, равликів і бактерій, що живуть завдяки процесам хемосинтезу, які не потребують сонячного світла, але отримують енергію від мінералів.

"Це відкриття дійсно розширює наше розуміння того, як життя пристосовується до глибоководних гідротермальних джерел. Дві різні динамічні сфери життя існують тут – одна на поверхні, інша під нею, залежно від рідини знизу та доступу до кисню зверху", – зауважує Моніка Брайт, еколог з Віденського університету.

Зокрема, вчені відзначили особливу роль трубчастих черв'яків. Здається, що ці істоти подорожують під дном океану, використовуючи рідини з гідротермальних джерел для заселення нових місць.

Це може пояснити, чому мало дітей цих істот зустрічаються навколо глибоких гарячих тріщин. Більшість з них, ймовірно, дозрівають під землею.

Для перевірки цієї гіпотези, дослідники використовували дистанційно кероване обладнання SuBastian, щоб очистити ділянку океанського дна на Східно-Тихоокеанському піднесенні біля Центральної Америки на глибині близько 2500 метрів. Потім вони встановили спеціальну сітчасту коробку над цим місцем.

Читайте також: Астрономи зафіксували радіосигнал з далекої галактики, що повторюється кожні 22 хвилини

Після декількох днів вони виявили, що на місці з'явилися нові тварини. Імовірно, вони перемістилися туди з численних тріщин і глибоких тріщин у морському дні.

Результати цього дослідження будуть оприлюднені найближчим часом. Однак, якщо дані відповідають заявленим висновкам, подальші дослідження глибоководних регіонів можуть значно змінити цю новітню відкриту екосистему.

"Кожна нова експедиція Інституту океану Шмідта розкриває потребу в докладному вивченні нашого океану, щоб ми могли розуміти, що там приховано.Відкриття нових істот, ландшафтів та навіть абсолютно нових екосистем підкреслює, як важливо досліджувати наш океан та забезпечувати захист невідомого чи незрозумілого", – каже Венді Шмідт, президент і співзасновник інституту.

Нагадаємо, у Німеччині знайдено вхід у печеру, у яку ніхто не заходив протягом 16 тисяч років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!