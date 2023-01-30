Страва, яка здивує: чому не потрібно викидати лушпиння від картоплі

Якщо після очищення картоплі ви викидаєте лушпиння, то більше не робіть цього. З картопляної шкірки можна приготувати смачну страву.

Вам може здатися дивним, але картопляні шкірки теж їстівні. Головне перед приготуванням їх гарно промити.

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Що знадобиться для приготування страви

Картопляне лушпиння

Олія

Перець та сіль

Як приготувати:

Картопляні шкірки ретельно промийте та замочіть, потім злийте рідину й викладіть їх просушитися. Наріжте їх, якщо вони крупні, соломинкою. Пательню поставте на плиту, влийте олію та гарно розігрійте. Можна використати фритюрницю – увімкніть її на 180 градусів. Смажити лушпиння у фритюрі треба дві хвилини, щоб воно стало хрустким. На пательні це робити треба довше та не накривати сковорідку кришкою. Викладіть на тарілку паперові рушники та висипте готові картопляні шкірки, присипте сіллю та перцем.

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