Україна готова вести переговори, але не здаватися - Свириденко про зустріч у Лондоні

Україна наполягає на чітких гарантіях безпеки у разі відсутності членства в НАТО, щоб унеможливити майбутню агресію з боку Росії. Україна ніколи не визнає анексії Криму та не погодиться на жодну угоду, яка закріпить статус замороженого конфлікту під виглядом миру. Вона підкреслила: Київ готовий до перемовин, однак поступатися принципами не буде.

Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка-міністерка економіки Юлія Свириденко. "Ми підтверджуємо нашу чітку позицію: Україна готова говорити, але не капітулювати. Жодна домовленість не має надавати Росії передумов для перегрупування сил і повернення до ще більш жорстоких дій. Повне припинення вогню — на суші, у повітрі та на морі — є ключовою умовою", — підкреслила міністерка.

За її словами, у разі тимчасового припинення бойових дій Росією, Україна діятиме дзеркально. Проте українське суспільство не прийме фальшивого миру, який зафіксує війну в замороженому форматі.

"Наш народ не сприйме фіктивного миру. Ми не визнаємо окупації Криму. Якщо ж членство в НАТО поки що не буде надано, нам потрібні гарантії безпеки — потужні та дієві, які забезпечать стабільність і унеможливлять нову агресію", — зазначила Свириденко.

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Водночас, за інформацією The Washington Post, на попередніх консультаціях у Парижі США нібито представили план, який передбачає визнання Криму російським та замороження лінії фронту — в обмін на припинення вогню й поступове скасування санкцій.

Проте наразі офіційні переговори на високому рівні щодо цього були відкладені. Замість цього обговорення продовжать представники зовнішньополітичних відомств п’яти країн — України, Великої Британії, США, Франції та Німеччини. Українську сторону представить заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга, який у Лондоні зустрінеться зі своїм британським колегою Девідом Ламмі.

Нагадаємо, генсек НАТО заявив, що вступ України до НАТО є незворотнім, проте є нюанс.

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