Україна отримала чергову партію винищувачів F-16 - Зеленський

Повітряні сили України отримали чергову партію винищувачів F-16. "Додаткові F-16 вже в Україні. Росіяни поширюють неправдиву інформацію, що нібито збили один із них. Насправді це брехня. Хороша новина в тому, що кілька літаків F-16 успішно прибули до України."

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Zoom-брифінгу. Точну кількість винищувачів президент не уточнив.

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Раніше Центр протидії дезінформації спростував російський фейк про нібито збитий F-16 над Сумською областю. Таку неправдиву інформацію поширювали російські Telegram-канали.

Нагадаємо, Трамп визнав, що конфлікт в Овальному кабінеті був частиною стратегії тиску на Україну.

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