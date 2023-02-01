Українські артилеристи показали потужне знищення групи окупантів в окопі та ворожого танку (відео)
Українські артилеристи знищили групу окупантів у окопах. Окрім цього, бійці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола ліквідували ворожий танк.
За попередніми даними загинули щонайменше троє окупантів. Відео опублікували на Telegram-каналі Сухопутних військ Збройних сил України.
"Наші воїни попереджають – окупантська діяльність шкідлива для вашого здоров’я", – йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити трьох ворожих військових, які займаються обладнанням окопу. У певний момент точно по окупантах прилітає український снаряд.
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На наступних кадрах показано російський танк, який перебуває поблизу лісосмуги. Прикриття з дерев не допомогло окупантам заховати техніку, тому артилеристи влучно відпрацьовують по цілі.
Внаслідок влучання снаряда, російський танк починає горіти. На наступних кадрах показано, що техніка сильно пошкоджена, а згодом на місці танка вже нічого немає.
Точний час та місце ліквідації ворогів не повідомляється з міркувань безпеки.
Нагадаємо, раніше мінометний розрахунок штурмовиків ЗСУ знищив позиції окупантів.
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