Українські штурмовики в одному бою взяли в полон 11 росіян

Славна 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада продовжує ефективно бити ворога на Запоріжському напрямку.

Днями "едельвейси" вміло відбили потужну атаку окупантів і взяли в полон, як жартують у соцмережах, цілу "футбольну команду" – одразу 11 росіян.

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"Штурм росіян захлинувся ще на підході до наших позицій, – розказує подробиці бою пресслужба 128 ОГШБр. – Бронетехніку ми накрили і пошкодили артою, після чого дезорієнтовані ворожі піхотинці поховалися в укриття. Тоді на зачистку сірої зони висунулася наша штурмова група. Після кількох влучних кулеметних черг уцілілі вороги прийняли єдине правильне рішення – здатися в полон"

Закарпатці зафільмували процес здачі окупантів у полон і зробили показовий відеоролик.

Цікаво, що ця "футбольна команда" полонених мала традиційний для сучасної окупаційної армії склад "гравців" – колишні зеки, дагестанці і... один випадковий городянин із Санкт-Петербурга.

Ця братва служила у 71-му мотострілецькому полку росокупантів, але тепер має радіти, що залишилася жива і в полоні, а не розмазана по українській землі.

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