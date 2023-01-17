Українські військові показали, як з танка знищили ворожий бліндаж з окупантами та загородження (відео)

Українські військовослужбовці на півдні знищили російський бліндаж з окупантами всередині. Для ліквідації ворога наші захисники використали танк Т-72.

Окрім цього українські військові знищили інженерні загородження росіян. Про це повідомили на Telegram-каналі Міністерства оборони.

"Щодня знищуючи російських окупантів, наші воїни продовжують оптимістичний настрій зимових свят. На відео зафіксовано, як на півдні роздає ворогам пекельні "подарунки" екіпаж танку з позивним "Клаус" батальйону комбата "Арнаут", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові влучною стрільбою прямим наведенням ліквідували бліндаж окупантів. На кадрах зафіксований результат роботи 3-ї окремої танкової Залізної бригади та бригади територіальної оборони "Дніпро".

На відео можна побачити, як "Клаус" вирушає на бойове завдання, відпрацьовує по декількох цілях та повертається на місце дислокації

Точний час та місце знищення ворога не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше полковник Євген Єрін повідомив, що окупанти готуються відбивати наступ українських військових на Запорізькому напрямку.

Згодом стало відомо, що Велика Британія передасть Україні 14 танків Challenger 2. Це буде частиною найбільшого пакета військової допомоги.

Додамо, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, росія знову готує наступ. На його думку, зараз вони намагаються зібрати всі сили та боєприпаси.

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