Українські військові знищили окупантів, які рили окопи екскаватором (відео)

Українські військові виявили окупантів, які за допомогою екскаватора рили окопи. Наші бійці ліквідували ворога, скориставшись гранатами та безпілотником.

Знищенням ворогів займалися військові 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Відео з ліквідацією окупантів опублікували на сторінці Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.

"Вирішили ваньки, щоб не напрягатися екскаватором вирити окопи.Така затія не сподобалася бійцям 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператор з дрона виявив окупантів на екскаваторі. Вороги саме займалися риттям чергового окопу.

Український військовий скидає дві гранати поспіль на російську техніку, від чого вона загоряється. Також видно, як окупант, якому вдалося вижити, тікає геть від екскаватора та стрибає в окоп.

Точну кількість загиблих ворогів, місце та час знищення не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що насправді відбувається під Бахмутом. За його словами, на цьому напрямку йдуть найагресивніші бої.

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