Українцям повинні проіндексувати зарплати у липні: на скільки зросте оплата праці

У липні українські працівники отримують право на перерахунок заробітної плати. Згідно з поясненням Міністерства соціальної політики, цього року заробітну плату необхідно індексувати вперше за коефіцієнтом 4,4%.

Цю інформацію наведено в публікації на сайті "Дебет-Кредит". Норми Держбюджету-2025, що скасували індексацію за попередні роки, сформульовані таким чином, що не зрозуміло, який місяць слід вважати базовим – грудень 2024 року чи січень 2025 року.

Міністерство соціальної політики в листі від 10.12.2024 №105/0/214-24 вказало, що для обчислення індексації у 2025 році базовим місяцем є січень 2025 року.

Для тих, чия заробітна плата у 2025 році не була підвищена, незалежно від того, чи вважати базовим грудень, чи січень, індексація ще не була проведена в квітні. Адже для нарахування індексації необхідно, щоб індекс споживчих цін (інфляція) перевищив 103%.

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Пояснення Мінсоцполітики не є нормативно-правовим актом, тому позиція державних експертів може змінитися. В результаті роботодавцям доведеться відстоювати свою правоту під час перевірок.

За надмірно нараховану індексацію штрафи накладаються. Тому деякі обережні роботодавці могли вирішити, що базовим місяцем безпечніше вважати грудень 2024 року. Вони також можуть нараховувати індексацію в травні та червні 2025 року на рівні 3,5% в межах прожиткового мінімуму.

Загалом, у липні 2025 року індексацію заробітної плати доведеться нарахувати всім працівникам, яким не підвищували оклади. Проте відсоток індексації для різних категорій роботодавців буде відрізнятися — 3,5% або 4,4% відповідно.

"За наростаючим підсумком лютого, березня, квітня та травня, в червні згаданий індекс становить 104,4 %, тобто поріг індексації вже перевищений. Тому з липня 2025 року повертається право на індексацію заробітної плати працівників", – йдеться в повідомленні Держпраці.

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