Українцям пояснили, чому приходять великі платіжки за світло, коли електроенергії майже немає

Українці скаржиться на чималі суми у платіжках за спожиту електроенергію, тоді як світла практично немає через графіки відключень. Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв пояснив, чому так відбувається.

За його словами, велика сума у платіжці може виникнути за різних обставин. Про це Пантелєєв сказав у інтерв'ю ТСН.

Він вказав, що найчастіше це стається через невчасну подачу показників лічильників. Також великі суми можуть нараховувати, якщо лічильників зовсім немає.

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"Іноді виникають спірні питання, пов’язані з нарахуваннями за холодну та гарячу воду. У більшості випадків причинами є невчасна передача показань лічильників або відсутність передачі показників узагалі. Різні обставини на це впливають – хтось забув, хтось не мав змоги це зробити через від’їзд з міста", – зазначив Пантелєєв.

У випадку, коли показники лічильника не надаються, у платіжку вказують середньозважені показники споживання послуги. За словами заступника, необхідно надати актуальні показники лічильника, щоб провести перевірку даних та перерахунок.

"Зазначу, що передавати показники треба навіть у випадку, якщо ви спожили нуль", – додав Пантелєєв.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.

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