Українцям у березні доведеться пережити ще 5 магнітних бур: коли чекати на погане самопочуття

Незабаром метеозалежні українці можуть відчути погіршення стану здоров'я. Це пов'язано з геомагнітними коливаннями, які очікуються починаючи з 19 березня.

За даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, магнітні бурі прогнозуються 19, з 24 по 26 та 31 березня.

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Розклад сонячних штормів:

19 березня — середня магнітна буря,

24 березня – слабка магнітна буря,

25 березня – середня магнітна буря,

26 березня – потужна магнітна буря,

31 березня — середня магнітна буря.

У більшості метеозалежних людей під час магнітних бур спостерігаються перепади настрою, нездужання та проблеми зі сном. Люди стають неуважними, конфліктними, неспокійними. Особливо важко цей період переносять люди, які страждають на серцево-судинні захворювання, вегетосудинну дистонію, з надмірною вагою.

Щоб зменшити негативний вплив магнітної бурі на організм, краще обмежити інтенсивні фізичні навантаження, відпочивати більше, дотримуватися здорового харчування, пити більше води. Напередодні магнітної бурі краще не перевтомлюватись, проводити не менше 1 години на день на свіжому повітрі. Вживати рекомендовано легку їжу, обмежити куріння, алкогольні напої. Краще добре висипатись, робити легку ранкову гімнастику.

Рекомендується не піддаватися стресам, уникати конфліктних ситуацій, обмежити поїздки за кермом. Не слід займатися тяжкою фізичною роботою, варто відмовитися від шкідливої їжі. Також важливо зберігати спокій та не перебільшувати вплив магнітної бурі на організм.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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