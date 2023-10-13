Українці можуть перебувати в полоні бойовиків ХАМАС

За непідтвердженою остаточно інформацією, українці можуть перебувати в полоні терористів ХАМАС. Ці дані надала ізраїльська сторона, але їх ще потрібно перевірити.

Про це "Суспільному" заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Скільки українців може перебувати в полоні він не уточнив.

"Варто розуміти, що ми не знаємо місцезнаходження певної кількості людей, і не виключається, що частина з них може бути в полоні. Про це нам повідомляли ізраїльські служби, це ще не доведена інформація", – заявив Корнійчук, зазначивши, що на його думку, це, "скоріше за все, відповідає дійсності".

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Також він наголосив, що українські дипломати тісно співпрацюють з ізраїльською поліцією, щоби розшукати наших громадян. Для цього використовують відбитки пальців та ДНК.

Як повідомив Корнійчук, із сімох загиблих українців тільки одна громадянка мала лише український паспорт.

"Це означає, що решта шість проживали в Ізраїлі постійно й мали також ізраїльський паспорт. Це ні в якому разі не принижує їх права як громадян України, просто для вашого розуміння, що одна подорожуюча, на жаль, загинула. Решта – це місцеві мешканці", – сказав посол.

Нагадаємо, зросла кількість українців, які загинули унаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль.

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