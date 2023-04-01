Українці зможуть купити частину ліків без рецепта: які умови

В Україні 31 березня спостерігався справжній ажіотаж в аптеках – українці скуповували різноманітні препарати через рішення МОЗ продавати рецептурні ліки в аптеках з 1 квітня за паперовими та електронними приписами лікарів.

Ситуацію з рецептами коментували у Міністерстві охорони здоров'я та навіть розвінчували деякі міфи що неможливості купити ліки. Очільник відомства Віктор Ляшко у Фейсбуці зазначив: з 1 квітня рецептурні препарати в аптеці можна буде отримати не лише за паперовим, а і за електронним рецептом.

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Міністр наголосив: "За електронним рецептом будуть продаватися ті ліки, які й раніше належали до категорії рецептурних". За його словами, єдина зміна полягає у тому, що раніше відпуск цих ліків відбувався за паперовим рецептом, а тепер буде використовуватись і електронний, що "значно зручніше для всіх - і лікаря, і пацієнта, і фармацевта".

Ляшко також повідомив, що під час перехідного періоду, "який точно діятиме щонайменше до кінця воєнного стану", можливе використання обох варіантів рецепта.

"Пацієнт може сам обрати, за яким рецептом йому зручніше придбати ліки в аптеці – електронним чи паперовим", – додав він. На сайті Кабміну тим часом є постанова, відповідно до якої українці зможуть купувати в аптеках рецептурні препарати без рецепта до кінця воєнного стану. Вона була ухвалена 7 травня 2022 року і є чинною до дня припинення чи скасування воєнного стану.

Як у МОЗ розвінчували міфи щодо ситуації з продажем ліків.

Пропонуємо дізнатися, де знайти аптеки в Україні, де видають безплатно ліки за рецептом.

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