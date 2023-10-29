Ураган 'Отіс' знищив мексиканський курорт Акапулько: зруйновано понад 200 000 будівель, загинуло 39 людей (фото та відео)

Потужний ураган "Отіс" в Мексиці майже повністю зруйнував курортне місто Акапулько. Ураган був рекордним за силою – він мав п'яту категорію.

За даними BBC, унаслідок урагану загинуло 39 людей, десятки вважаються зниклими безвісти.

На фото та відео, які поширені у соцмережах, можна помітити зруйновані багатоповерхівки, дороги наче "розірвані", скрізь валяються уламки та вирвані з коріннями дерева. У місті знищено та пошкоджено понад 200 тисяч будівель. Збитки сягнули 15 млрд доларів.

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Після урагану в Акапулько не залишилося жодного електричного стовпа. Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор повідомив, що понад 1000 робітників старанно працюють над відновленням електромережі, прагнучи відновити водопостачання у цьому районі.

Загалом, у результаті урагану було знеструмлено понад 500 000 будинків та підприємств. Енергетична компанія CF заявила, що поки відновила електропостачання 40% населених пунктів.

За словами губернатора Герреро Евелін Сальгадо, в Акапулько, популярному туристичному напрямку, майже 80% готелів постраждали від "Отіса".

Сила шторму застала чиновників та мешканців зненацька, оскільки ранні прогнози недооцінили загрозу. Отіс швидко перетворився з тропічного шторму на надзвичайно небезпечний ураган 5-ї категорії, ставши найсильнішим штормом у цьому районі за всю історію спостережень лише за 12 годин. Як тільки він рушив углиб країни, "Отіс" швидко ослаб і надвечір середи розвіявся над горами південної Мексики.

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Хоча безпосередня загроза вщухла, регіон стикається з наслідками урагану. За даними Національного центру ураганів, очікується, що зливи продовжаться до четверга, що може призвести до раптових повеней і зсувів ґрунту.

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