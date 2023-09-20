Пішов добровольцем на війну: у Львові від удару "шахедом" загинув колишній військовий, який вийшов у перший робочий день на склад

За кожною цифрою зі статистики, за кожним заголовною новини, стоїть життя, яке перервалось. Сьогодні ми розповідаємо історію Петра Бурбана, чоловіка зі Львова, який втратив життя внаслідок ворожих обстрілів під час свого першого робочого дня на новому місці.

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Про це пише мер Львова Андрій Садовий. 32-річний Петро народився та виріс у прекрасному місті Львів. Його життя було повне надій та можливостей, і він завжди мріяв про гідне майбутнє для себе та своєї родини. Однак невдовзі війна стала частиною їхнього повсякдення.

Петро вирішив, що не може залишити свою Батьківщину у біді, і віддався служінню добровольцем на фронті. Пройшовши важкі дні і ночі під обстрілами, він був свідком багатьох трагічних подій і брав участь у захисті своєї країни. Петро прослужив на передовій півтора року, віддавши свою силу та відвагу для того, щоб Україна могла залишитися вільною.

Нещодавно Петро повернувся додому до своєї сім'ї. Він мріяв про цей день, коли знову побачить свою дружину та трьох маленьких дітей.

Проте 19 вересня під час його першого робочого дня на новому місці, Петро потрапив під ворожий обстріл. Життя цього молодого чоловіка, яке було наповнене надією та перспективами, обірвалося передчасно та жорстоко.

Ворожий шахед забрав життя не лише сина, чоловіка та батька, але й залишив глибокий слід болю та трауру в серцях його рідних.

Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Петра Бурбана. Його історія — це історія великого життя, яке завершилося рано та надто насильно. Нехай його пам'ять буде світлою і незабутньою. Світла пам'ять.

Нагадаємо, у ніч на 19 вересня російські окупаційні війська атакували Україну ударними дронами-безпілотниками. Під ударом шахедів опинилися західні області України.

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