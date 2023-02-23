У черепі був отвір від цвяха: дивне поховання дівчини розкопали археологи на Сардинії

Археологи дослідили могилу, де лежали рештки дівчини з діркою у черепі. Вона жила у Сардинії понад дві тисячі років тому.

З'ясувалося, що перед похованням їй забили цвях у череп. Вважається, що у такий її знайомі, чи сусіди намагалися захистити себе від епілепсії, на яку страждала померла.

Відповідно до дослідження, результати якого опубліковані у Journal of Archaeological Science: Reports, у південній частині острова Сардинія у 1970-х роках археологи розкопали некрополь Монте-Луна. Він використовувався з V до II століття до нашої ери карфагенянами. Серед знахідок у некрополі був скелет молодої жінки з дивними позначками на черепі.

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Після ретельного вивчення рештків та способу поховання, з'ясувалося, що вона була похована в останньому десятилітті III століття до нашої ери або перші десятиліття II століття до нашої ери. Це відбулося у період, коли після Першої Пунічної війни Сардинія перейшла під контроль Риму.

Дослідили також, що на момент смерті дівчині було від 18 до 22 років. На її черепі були сліди від двох травм — тупої та гострої. А її тіло було поховано обличчям униз, що може свідчити, що вона хворіла перед тим, як померти.

Травми на черепі були завдані незадовго до або в момент смерті. Вчені припускають, що тупа травма могла з'явитися, коли дівчина випадково впала. Гостра ж травма може свідчити, що хтось вбив цвях їй у голову. Археологи кажуть, що вже знаходили на Сардинії цвяхи, які могли б завдати подібної травми.

Також вважається, що цвях у голову їй забили для того, щоб не заразитися епілепсією від неї. Зокрема, зазначають науковці, римський полководець і вчений Пліній Старший у I столітті нашої ери рекомендував прибивати цвяхами частини тіла померлих людей, які страждали від епілепсії. На його думку, це мало б запобігти поширенню захворювання.

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Дослідження проводили науковці з Університету Кальярі на Сардинії та Університету Джеймса Кука в Австралії.

Нагадаємо, раніше у районі стародавньої фортеці Масада археологи з Ізраїльського агентства старовини розкопали папірусну платіжну відомість, виписану на ім'я римського солдата.

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