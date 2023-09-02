У Єгипті виявили храм з древніми розписами віком 2000 років

У єгипетському місті Тама виявили старовинний храм, на стінах якого написано ім'я фараона Птолемея IV Філопатора.

Про це пише НВ.

За даними звіту, будівельники натрапили на цей археологічний скарб, проводячи роботи з ремонту каналізаційної системи. Роботи були призупинені, і на місце вирушили археологи, які виявили кілька стін цього давнього храму.

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Найбільш цікавим аспектом цього відкриття є фрагменти тексту, що містять ім'я фараона Птолемея IV Філопатора, який правив в Єгипті від 221 до 204 року до нашої ери. Окрім цього, на стінах храму можна побачити зображення різних тварин і птахів, які є символами цього фараона.

Історики вважають, що його рішення призвели до послаблення Єгипту. Фараон славився своєю зацікавленістю у мистецтві та мал уваги проявляв до державних справ, більше займаючись власними інтересами.

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